Ramstein: Bisher mehr als 21.000 Evakuierte gelandet

Ramstein Mehr als 21.000 Evakuierte aus Afghanistan sind bis Sonntag auf der Air Base Ramstein in Rheinland-Pfalz gelandet. Das teilte der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Amerikas und das US-Konsulat in Frankfurt mit.

„Wir versuchen so viele Leute möglich von Afghanistan in Sicherheit zu bringen“, sagte ein Sprecher des US-Generalkonsulats in Frankfurt. Des weiteren werde versucht, die Weiterreise von Ramstein in die USA möglichst schnell abzuwickeln.