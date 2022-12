Alt-Ministerpräsident : Ramelow und Voigt würdigen Vogels politische Leistungen

Bernhard Vogel (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Erfurt Vor dem 90. Geburtstag des früheren Thüringer Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) haben Regierungschef Bodo Ramelow und Oppositionsführer Mario Voigt dessen politische Leistungen gewürdigt. „Er ist ein Glücksfall für Thüringen, da er mit Geschick und Umsicht viele Weichen für einen starken Freistaat gestellt hat“, sagte Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Voigt am Sonntag.

Vogel wird am Montag 90 Jahre alt.

Ramelow hatte bereits am Samstag in einer Mitteilung gratuliert. „Der Freistaat Thüringen hat Ihnen viel zu verdanken“, sagte der Linke-Politiker. In einem Glückwunschschreiben hob er Vogels Verdienste im Zuge der Wiedervereinigung hervor.

„Sie gestalteten damit wie kaum ein anderer Politiker aktiv das Zusammenwachsen des wiedervereinigten Deutschlands mit - als eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Politikern, als ein Politiker mit Herz und Verstand, der authentisch und bescheiden geblieben ist“, schrieb Ramelow. Auch nach dem Ende seiner Amtszeit sei Vogel eine prägende Persönlichkeit geblieben. „Ihr Lebenswerk ist ein Stück gelebte deutsche Einheit.“

Bernhard Vogel war der einzige Ministerpräsident, der je ein Land in West- und Ostdeutschland regiert hat. Von 1976 bis 1988 war er Regierungschef in Rheinland-Pfalz. Nach der Wende regierte er von 1992 bis 2003 in Thüringen. Damit kommt er auf insgesamt 23 Jahre Regierungszeit.

Voigt nannte den Alt-Ministerpräsidenten einen „Jahrhundert-Politiker“. „Das Ziel der Deutschen Einheit, die Aussöhnung mit unseren europäischen Nachbarn, die Verfassung unserer parlamentarischen Demokratie, die Stärkung der Länder in unserem föderalen Bundesstaat: Zu all diesen Themen hat Bernhard Vogel entscheidende Impulse gesetzt“, so Voigt.

Zu Ehren Bernhard Vogels ist für Mittwoch ein Festakt im Thüringer Landtag geplant.

© dpa-infocom, dpa:221218-99-942561/3

(dpa)