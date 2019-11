Rallyefahrzeug prallt auf Zuschauerauto: vier Verletzte

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Losheim/See Bei einem Unfall bei der Saarlandrallye sind zwei Menschen leicht und zwei schwer verletzt worden. Ein 29-jähriger Teilnehmer der Rallye war laut Polizei mit seiner 27-jährigen Copilotin am Samstagabend auf der Strecke in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam.

