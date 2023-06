Bergbau RAG-Stiftung rechnet mit genügend Ertrag für Ewigkeitslasten

Die auf dem Gelände des Welterbes Zollverein in Essen ansässige Stiftung kommt mit wenig Personal aus: Sie beschäftigt derzeit 26 Menschen. Ihr Vermögen gab die Stiftung für Ende April 2023 mit 17,3 Milliarden Euro an. Die Stiftung ist in den ehemaligen Steinkohle-Bergbauregionen auch fördernd tätig, und zwar in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur. 2022 wurden erneut 32 Millionen Euro bereitgestellt.