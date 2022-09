Untersuchungsausschuss : Rätsel um Verbleib dramatischer Videos aus der Flutnacht

Mainz Zwei bisher unbekannte Videos aus der Flutnacht im Ahrtal haben die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss sichtlich bewegt. Warum Innenminister Lewentz die Filme aus einem Polizeihubschrauber nicht kannte, soll jetzt geklärt werden.

Zwei Videos aus einem Polizeihubschrauber aus der Flutnacht im Ahrtal hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) nach eigenen Angaben erstmals bei seiner Befragung im Untersuchungsausschuss am vergangenen Freitag gesehen. „Er hat sofort am Samstagmorgen die Aufklärung offener Fragen dahingehend angeordnet, wann die Videos zu welchem Zeitpunkt wo vorlagen“, teilte das Innenministerium am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Ergebnisse lagen zunächst aber noch nicht vor.