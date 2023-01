Radsport : Radprofis starten bei Deutschland Tour im Saarland

Nils Politt vom Team Bora-Hansgrohe steht auf einer Bühne. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Im Saarland wird die diesjährige Deutschland Tour beginnen. In der Stadt St. Wendel startet mit dem Prolog am 23. August das mehrtägige Rad-Event, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Die Wahl des westlichen Bundeslands hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die erste Etappe des Rennens am Folgetag führt dann von St. Wendel komplett durch den bergigen Norden des Saarlands bis Merzig, wo bereits 2018 die Tour ausgetragen wurde.

Weitere Etappenorte der vom 23. bis zum 27. August geplanten Tour sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Das traditionelle Radrennen lockt laut Angaben der Veranstalter jährlich mehr als 500 000 Fans an die Strecken und in Deutschland mehr als fünf Millionen Menschen daheim an die Bildschirme.

„Ich freue mich, dass die Deutschland Tour in diesem Jahr mehr Zeit im Saarland verbringt. Wir haben bei der Erstausgabe der neuen Deutschland Tour vor vier Jahren die große Begeisterung entlang der Strecke erlebt“, sagte Matthias Pietsch, Geschäftsleiter bei der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Er sei sich sicher, dass das Saarland die Deutschland Tour 2023 prägen werde.

© dpa-infocom, dpa:230124-99-336510/2

(dpa)