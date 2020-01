Radlerin bei Unfall verletzt: Lenker bohrt sich in Bein

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild.

Kusel Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin in Kusel schwer verletzt worden. Der Lenker ihres Rades habe sich bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in den Oberschenkel der 53-Jährigen gebohrt, teilte die Polizei mit.

