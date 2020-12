Radfahrerin wird von Lastwagen auf B9 erfasst und stirbt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Bad Breisig Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 im Landkreis Ahrweiler um Leben gekommen. Sie wurde bei Bad Breisig von einem Lastwagen erfasst und von einem dahinter fahrenden Auto überrollt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Frau starb an der Unfallstelle. Die genaue Identität der Verstorbenen sei noch nicht zweifelsfrei geklärt. Um den genauen Unfallablauf nachzuvollziehen, soll ein Unfallgutachter hinzugezogen werden. Die B9 war am Morgen in Fahrtrichtung Bonn gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.