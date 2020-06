Radfahrer rastet in Drive-In aus

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Speyer Ein hungriger Fahrradfahrer ist am frühen Samstagmorgen in einem Fast-Food-Drive-In in Speyer ausgerastet, weil er nicht bedient wurde. Der Unbekannte habe gerade seine Bestellung aufgeben wollen, als die Mitarbeiter ihn darauf hinwiesen, dass der Schalter nur für Autofahrer sei.

