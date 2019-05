Radfahrer prallt frontal gegen Trecker: Schwer verletzt

Brachbach Ein 51-jähriger Radfahrer ist in Brachbach (Landkreis Altenkirchen) frontal mit einem Trecker zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein 68-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Trecker nach links abgebogen, ohne auf die Vorfahrt des Radfahrers zu achten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

