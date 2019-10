Radfahrer kommt bei Zusammenstoß mit Auto ums Leben

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzfahrzeuges leuchtet. Foto: Marcus Führer/dpa.

Worms Ein Fahrradfahrer ist in Worms bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 50-Jährige radelte am Donnerstagabend zwischen den Stadtteilen Pfeddersheim und Pfiffligheim auf einer Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

