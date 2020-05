Radfahrer kollidiert mit Schranke: Lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bous Ein Radfahrer ist im saarländischen Bous mit einer Schranke kollidiert und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 79-Jährige sei am Donnerstag auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Saarlouis mit.

