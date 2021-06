Radfahrer gerät auf Gegenfahrbahn und wird schwer verletzt

Koblenz Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist in Koblenz mit einem Auto zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Donnerstagabend in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Rennrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte.