Radfahrer erleidet Herzinfarkt auf Bundesstraße

Mudersbach Ein 64 Jahre alter Radfahrer hat auf der Bundesstraße 62 ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wohl einen Herzinfarkt erlitten und ist dabei ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstag in Mudersbach (Landkreis Altenkirchen) unterwegs gewesen, als er offenbar wegen gesundheitlicher Probleme das Gleichgewicht verloren habe, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa