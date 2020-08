Radfahrer bei Zusammenprall mit Auto verletzt

Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Wittlich Bei der Kollision mit einem Auto ist in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ein Radfahrer verletzt worden. Der Radler hatte am Dienstagnachmittag die Vorfahrt missachtet, wie die Polizei am Abend mitteilte.

