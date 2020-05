Radfahrer bei Unfall mit Transporter schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Landau Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters (53) habe beim Abbiegen den entgegenkommenden 29-Jährigen auf dessen Rennrad übersehen, teilte die Polizei in Landau am Dienstag mit.

