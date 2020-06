Radfahrer bei Autounfall im Kreis Ahrweiler schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte, wurde der Mann nach dem Unfall am Vorabend in ein Krankenhaus gebracht.

