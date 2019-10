Rabiater Schwimm-Unterricht: Polizei sucht Mutter

Polizisten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern stehen vor einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/zb/dpa.

Wörth Wegen einer besonders rabiaten Schwimmstunde sucht die Polizei in Wörth am Rhein nach einer unbekannten Frau. Zeugen hatten sie am Freitag beobachtet, wie sie im Hallenbad des Ortes ein etwa elf Jahre altes Mädchen mehrfach gegen den Kopf geschlagen und untergetaucht hat.

