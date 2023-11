Rücktrittsforderungen Raab steht zu Kritik: „Unabhängigkeit der Medien hohes Gut“

Raab war wegen eines Briefs vom 2. Mai an die SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig in die Kritik geraten. Er bezieht sich auf eine Sendung im öffentlich-rechtlichen SWR-Fernsehen vom 11. April. In einer Schalte mit einem politischen Korrespondenten des SWR ging es auch um die politische Zukunft von SPD-Politiker Roger Lewentz, der als rheinland-pfälzischer Innenminister im Zusammenhang mit der Ahrtal-Flutkatastrophe zurückgetreten war.