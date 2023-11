Landtag Raab: Brief nach „reiflicher Überlegung“ versandt

Die in die Kritik geratene Staatssekretärin Heike Raab (SPD) hat den umstrittenen Brief mit Kritik an SWR-Berichterstattung nach eigener Aussagen nach „sehr reiflicher Überlegung“ versandt. Sie stehe inhaltlich zu ihrer Kritik aus dem Ende April dieses Jahres verfassten Schreiben, sagte Raab, die zu den wichtigsten Medienpolitikern in Deutschland zählt, am Donnerstag im Medienausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags.