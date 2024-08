Besondere Möbel Quo vadis altes Landtagsgestühl? - Verwendung wird gesucht

Für das Gestühl des alten Plenarsaals des rheinland-pfälzischen Landtages, das zwischenzeitlich auch in der Steinhalle des Mainzer Landesmuseums aufgebaut war, gibt es noch keine neue Verwendung. Es sei wie vereinbart komplett wieder aus der Steinhalle ausgebaut und in einer Halle im Hunsrück eingelagert und gesichert worden, teilte der Landtag in Mainz auf Anfrage mit. Es werde überlegt, in welcher Form und wofür „das Kulturgut“ künftig genutzt werden könne.