Quarantäne in Asylbewerber-Aufnahmeeinrichtung endet

Trier Nach zwei Wochen endet an diesem Freitag für die allermeisten der rund 500 Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil die Quarantäne. Nur 18 Personen blieben weiter vorläufig in Quarantäne, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Mittwoch mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Fünf von ihnen seien vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden, die übrigen Personen hätten mit ihnen in engem Kontakt gestanden.

Seit dem Corona-Ausbruch in der Einrichtung am 25. August gebe es bislang 62 bestätige Infektionen mit Covid-19, teilte die ADD weiter mit. Die AfA im Kreis Trier-Saarburg war nach ersten Corona-Fällen komplett unter Quarantäne gestellt worden. Es wurde ein generelles Ausgehverbot für 14 Tage ausgesprochen, das am 10. September um Mitternacht ausläuft. Die Infizierten wurden in zwei Gebäuden auf dem Gelände getrennt von anderen Bewohnern untergebracht.

„Die Bewohner sowie das AfA-Personal und die Polizei haben die 14 Tage Quarantänezeit trotz der großen Belastung für alle weitgehend gut überstanden“, teilte die ADD mit. Nur wenige der Infizierten zeigten bisher Krankheitssymptome. Vor Ende der Quarantäne erfolge noch eine abschließende medizinische Untersuchung der Bewohner der AfA. Zudem stünden noch einige wenige Testergebnisse aus.