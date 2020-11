Quarantäne für Asylbewerber-Einrichtung in Trier aufgehoben

Trier Nach Dutzenden Corona-Fällen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Trier ist die Quarantäne aufgehoben worden. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Mittwoch in Trier mit.

