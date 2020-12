Qualmender Holzofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

St. Ingbert Ein qualmender Holzofen hat in St. Ingbert einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Mann alarmierte am späten Dienstagabend die Feuerwehr, da das Haus seiner Familie in Qualm stand, wie die Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte.

