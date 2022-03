Flutkatastrophe : Psychosoziale Nachsorge für Hochwasser-Opfer aufgebaut

Trier/Bad Neuenahr-Ahrweiler/Mainz Achteinhalb Monate nach der Flutkatastrophe können sich Betroffene an eine langfristig angelegte psychosoziale Nachsorge wenden. In den Regionen im Ahrtal und Tier-Eifel haben die Landesregierung und der Paritätische Landesverband dazu jeweils acht Selbsthilfe-Kontaktbüros mit regelmäßigen Sprechzeiten eingerichtet, wie die Staatskanzlei am Montag in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Selbsthilfegruppen mit und ohne professionelle Anleitung soll es auch geben.

Ziel ist es, „den Menschen bei der Bewältigung des Erlebten sowie auch ihres Alltags langfristig eine Stütze zu bieten“. Die Selbsthilfeangebote richten sich an Überlebende, Angehörige und Freude von Verletzten, an Hinterbliebene, Augen- und Ohrenzeugen sowie an Helfer.

Bei dem extremen Hochwasser Mitte Juli 2021 kamen im Ahrtal 134 Menschen ums Leben, ein Mann starb in der Eifel. Zudem wurden mehr als 750 Menschen verletzt, Tausende Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Noch immer leben viele in Ausweichquartieren.

© dpa-infocom, dpa:220327-99-691946/3

(dpa)