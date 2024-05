Wissenschaft Psychologin Stahl: „Die Mutter ist extrem wichtig“

Was Mütter von ihren Kindern erwarten könnten? „Das, was sie an Vorbild vorleben und ihren Kindern an Werten mitgeben“, sagte sie. „Wenn sie eine liebevolle Bindung aufgebaut haben, Wärme und Verständnis für ihre Kinder haben, dann dürfen sie erwarten, dass sich die Kinder auch liebevoll an sie binden und es Raum für Verständnis gibt.“