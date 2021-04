Psychologe: Verschiedene Corona-Regeln nicht problematisch

Marburg/Mainz/Wiesbaden Regional unterschiedliche Corona-Verhaltensregeln sind nach Ansicht des Sozialpsychologen Christopher Cohrs nicht grundsätzlich problematisch. „Die Menschen verstehen sehr wohl, dass die Einschränkungen nicht einheitlich sind oder sein müssen“, sagte der Professor der Marburger Philipps-Universität der Deutschen Presse-Agentur.

Regionale Unterschiede bei den Corona-Regeln gibt es in Hessen beispielsweise durch unterschiedliche Inzidenzzahlen. Aber auch nach Bundesland variierende Beschränkungen können in Grenzgebieten zu sehr unterschiedlichen Regelungen auf engem Raum führen - beispielsweise bei den Nachbarstädten Mainz in Rheinland-Pfalz und Wiesbaden in Hessen.