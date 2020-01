PS-starke Weihnachtsmänner sammeln 53 500 Euro für Kinder

Dudenhofen Die als Weihnachtsmänner verkleideten Motorradfahrer „Harley Davidson riding Santas“ haben bei ihrer alljährlichen Spendenfahrt erneut viel Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gesammelt.

Die Tour im Dezember durch die Südpfalz habe insgesamt 53 503,85 Euro gebracht - deutlich mehr als in den Vorjahren, sagte Sprecher Patrick Kuntz. Die Biker besuchen seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten und Schulen.

In diesem Jahr sei der 6. Dezember jedoch ein Sonntag - dann seien viele Schulen und Kindergärten geschlossen und kämen als Ziele der Spendenfahrt nicht in Frage, sagte Kuntz. Daher wollen die rund zwei Dutzend Biker erstmals Weihnachtsmärkte anfahren - „in einem Teil der Südpfalz, in dem wir in den vergangenen Jahren noch nicht waren“.