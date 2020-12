Przybyla: Überraschend viel illegale Einreise trotz Corona

Koblenz Die Corona-Seuche verändert auch die Arbeit der Bundespolizei: Weniger Diebstähle in Zügen, dafür Maskenkontrollen. International bleibt Deutschland ein Magnet: Illegale Immigranten halten die Bundespolizisten weiter in Atem.

Die illegale Einreise und der unerlaubte Aufenthalt von Immigranten in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sind im Corona-Jahr 2020 laut Bundespolizei überraschend häufig gewesen. Zunächst hätten die Grenzkontrollen im Frühling die Zahl der Aufgriffe dieser Menschen merklich gesenkt, sagte der Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, Thomas Przybyla, der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Stopp der Grenzkontrollen sei diese Zahl aber wieder deutlich gestiegen. „Wir haben 2020 bislang mehr als 2500 Feststellungen gezählt und damit fast das Vorjahresniveau erreicht“, erklärte Przybyla.

„Das ist logisch: Die Bahnhöfe und Züge sind wegen Corona vergleichsweise leer - das reduziert die Tatgelegenheiten“, erklärte der Vater dreier erwachsener Kinder, der seinen Koblenzer Chefposten am 1. Juni 2020 angetreten hatte.

Die Bundespolizei habe daher mit Diebstählen im Bereich von Zügen und auch etwa am Hunsrück-Flughafen Hahn mit dessen stark verringertem Passagierverkehr weniger Arbeit. Diese gewonnenen Kapazitäten brauche sie aber für die Kontrollen der Einhaltung der Pandemie-Vorschriften. „In den Zügen und Bahnhöfen in unseren drei Bundesländern treffen wir jeden Tag insgesamt 300 bis 700 Menschen ohne Masken an“, erklärte Przybyla. Angesichts des bundesweit lautstarken Protests von Gegnern der Corona-Einschränkungen sei es erstaunlich, „dass nur etwa ein Prozent der von uns angesprochenen Bürger ohne Maske sich weigert, sie aufzusetzen“. Diese dürften nicht in Züge steigen oder müssten sie verlassen.