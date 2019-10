Prügelei bei Streit unter Autofahrern: Drei Verletzte

Ein Rettungswagen der Feuerwehr mit Blaulicht fährt eine Straße entlang. F. Foto: Katharina Redanz/dpa.

Mainz Ein Streit um den Fahrstil eines Autofahrers hat in Mainz zu einer Schlägerei mit drei Verletzten geführt. Ein 23-jähriger Autofahrer sei anscheinend in der Innenstadt für den Geschmack eines 30-Jährigen zu langsam gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit.

