Landgericht Koblenz Prozessauftakt um Zwangsprostitution und Mord

„Spätestens ab Sommer 2023 liefen die Geschäfte nicht mehr so wie gewünscht“, sagte der Staatsanwalt. Als Folge dessen hätten die Angeklagten ihr Opfer in „hemmungsloser Eigensucht“ noch stärker misshandelt. „Trotz der massiven körperlichen Schädigung ließen sie sie weiter anschaffen“, sagte der Staatsanwalt. Er sprach von einer „menschenverachtenden und gefühllosen Gesinnung“ der Angeklagten. Schließlich fanden Rettungskräfte in der Nacht zum 22. November 2023 die 31-jährige Bulgarin bewusstlos in einer Wohnung in Koblenz. Die Angeklagten sitzen seit November 2023 in Untersuchungshaft. Die Frau starb kurz darauf im Krankenhaus. In dem Verfahren sind zunächst Termine bis Mitte Juni angesetzt.