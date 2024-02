Justiz Prozessauftakt: Trierer Amokfahrer schweigt zunächst

Zum Auftakt des neu aufgerollten Prozesses um die tödliche Amokfahrt in Trier will der Täter zunächst nichts zu den Vorwürfen sagen. „Er wird sich gegebenenfalls in Teilen einlassen, aber noch nicht heute“, sagte dessen Verteidiger Frank K. Peter am Dienstag im Landgericht zum Prozessbeginn in Trier. Im rund einjährigen ersten Prozess hatte der heute 54 Jahre alte Amokfahrer geschwiegen.