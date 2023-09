Landgericht Saarbrücken Prozessauftakt: Mann soll seinen Betreuer getötet haben

Nach damaligen Medienberichten war es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Saarbrücken zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Als die Beamten eintrafen, hatten sie zwei schwer verletzte Männer vorgefunden, die beide in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Dort sei der 60-Jährige seinen Verletzungen erlegen. Der damals 54-jährige mutmaßliche Täter hatte zunächst noch in Lebensgefahr geschwebt.