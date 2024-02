Landgericht Prozessauftakt: Ehepaar soll Pflegekinder gequält haben

Der Verteidiger geht davon aus, dass die Schilderungen der Nebenkläger auf Erfahrungen mit der leiblichen Mutter zurückgehen. Er kündigte an, viele Fotos aus dem Familienleben mit den Pflegeeltern zeigen zu wollen, die belegten, dass das, was die Zeugen behaupteten, in keiner Weise damit in Einklang stehe.