Kriminalität Prozessauftakt: Ehepaar soll Pflegekinder gequält haben

Er kündigte an, Fotos aus dem Familienleben mit den Pflegeeltern zeigen zu wollen, die belegten, dass das, was die Zeugen behaupteten, in keiner Weise in Einklang mit den Vorwürfen stehe. Er gehe davon aus, dass von den früheren Pflegekindern in weiten Teilen gelogen worden sei. „Ob es einen psychiatrischen Hintergrund hat, weiß ich nicht“, sagte er.