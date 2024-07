Verhandlungsauftakt Prozess wegen Totschlags begonnen - Tatwaffe war Revolver

Fast sechs Monate nach tödlichen Schüssen in Ranschbach (Südliche Weinstraße) hat in Landau der Prozess gegen den 28 Jahre alten Angeklagten begonnen. Zum Auftakt waren zwei Zeugen geladen, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. Der Vorwurf lautet auf Totschlag. Nach Angaben der Anklagebehörde soll der Mann sich aus bisher nicht geklärten Gründen einen Revolver beschafft und am 12. Februar mehrere Schüsse auf einen 37-Jährigen abgefeuert haben. Das Opfer starb an seinen Verletzungen im Kopf- und Bauchbereich.