Prozess wegen Mordversuchs nach Messerangriff auf Student

Saarbrücken Wegen versuchten Mordes und vorsätzlicher Körperverletzung an einem Studenten aus dem afrikanischen Gabun steht seit Montag ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Saarbrücken. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Mann Heimtücke und niedrige Beweggründe vor.

Mit den Worten „Du bist schwarz, du sollst sterben“ sei der Deutsche im Juni an einer Bushaltestelle in Saarbrücken auf sein Opfer zugegangen und habe den 26-Jährigen mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mehrfach soll der Angeklagte die Worte wiederholt und dabei versucht haben, dem Studenten mit einem Messer am Hals und Oberkörper tödliche Verletzungen zuzufügen. Dem Angegriffenen gelang es, den Stichen auszuweichen.