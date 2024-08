Gewalt im Gefängnis Prozess wegen Mordversuchs beginnt - Angriffe in Haftanstalt

Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Freitag (9.00 Uhr) ein Prozess wegen versuchten Mordes. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, 2023 in der Haft im Gefängnis Wittlich einem Justizvollzugsbeamten einen Kopfstoß verpasst zu haben. Zudem soll er einem Beamten im Sprung in die linke Hüfte getreten haben.