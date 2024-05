Amtsgericht Ludwigshafen Prozess wegen Gefangenenbefreiung beginnt

Nach der Befreiung eines Häftlings der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim während eines Arztbesuchs müssen sich zwei mutmaßliche Fluchthelfer am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Ludwigshafen verantworten. Zum Prozess in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz sind demnach vier Zeugen geladen. Dem Gericht zufolge sind bisher keine Folgetermine geplant.