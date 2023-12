Landgericht Frankenthal Prozess wegen eines möglichen Impfschadens beginnt

Die Klage einer Frau wegen eines vermeintlichen Gesundheitsschadens durch eine Corona-Impfung wird am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht in Frankenthal (Pfalz) verhandelt. Die Frau aus Rheinland-Pfalz begründet ihre Klage gegen den Mainzer Impfstoffhersteller Biontech nach Angaben des Gerichts damit, dass es nach einer zweiten Impfung zu einer beidseitigen Lungenarterien-Embolie gekommen sei - also zu einem Verschluss von Blutgefäßen in der Lunge.