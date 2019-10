Prozess um verweigerte Erlaubnis für Straußenfarm

Das Justizzentrum in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Koblenz/Kusel Prozess um flugunfähige Laufvögel: Ein Streit um eine verweigerte Erlaubnis für den Betrieb einer Straußenfarm landet zum zweiten Mal vor Gericht. In der ersten Instanz war der Kläger vor dem Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße gescheitert.

An diesem Mittwoch (23.10.) klagt der Mann in der zweiten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz auf die tierschutzrechtliche Erlaubnis für den Betrieb einer Straußenfarm im Kreis Kusel.

Der Kläger ist laut OVG dagegen der Ansicht, die Voraussetzungen für eine artgerechte Straußenhaltung seien gegeben. Sein Anwalt war in den vergangenen Tagen nicht zu erreichen. Eine Entscheidung in dem Verfahren wird nach Auskunft eines OVG-Sprechers noch nicht in der mündlichen Verhandlung, sondern erst einige Wochen später erwartet.