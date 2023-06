Oberlandesgericht Prozess um tödlichen Brandanschlag wird fortgesetzt

Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz läuft bereits seit November 2022. Erst am Dienstag war ein weiterer Tatverdächtiger in dem Fall festgenommen worden. Der 54 Jahre alte Deutsche stehe in dringendem Verdacht der Beihilfe zum Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord zum Nachteil von 20 Menschen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.