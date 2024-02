Extremismus Prozess um tödlichen Brandanschlag nach 32 Jahren

Doch welche Rolle soll der nun angeklagte Mann gespielt haben? Laut Bundesanwaltschaft traf sich der 54 Jahre alte Deutsche an dem Abend vor dem Brandanschlag 1991 mit zwei weiteren Männern in einer Gaststätte. Dort sollen die drei nach Erkenntnissen der Anklage über die damaligen Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Ostdeutschland geredet haben. Der Angeklagte habe dabei den Satz gesagt: „Hier müsste auch mal so was brennen oder passieren.“