Prozess um Staatsfolter in Syrien: Freispruch gefordert

Koblenz Der Koblenzer Prozess um syrische Folterkeller könnte für einen Angeklagten nächste Woche enden. Die Forderungen von Anklage und Verteidigung beim Strafmaß klaffen weit auseinander.

Im weltweit ersten Strafprozess wegen mutmaßlicher Staatsfolter in Syrien hat die Verteidigung für einen der beiden Angeklagten einen Freispruch gefordert. Eyad A. berufe sich laut seinen Anwälten auf einen entschuldigenden Notstand, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz nach dem Plädoyer der Verteidigung am Donnerstag.

Der Syrer ist wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, in Syrien im Herbst 2011 mindestens 30 Demonstranten in ein Foltergefängnis gebracht zu haben. Das OLG trennte sein Verfahren am Mittwoch (17.2.) ab. Die Bundesanwaltschaft forderte anschließend fünfeinhalb Jahre Haft. Am 24. Februar könnte es im Fall von Eyad A. zu einem Urteil kommen. Gegen den Hauptangeklagten Anwar R. (58) soll der bereits im April 2020 begonnene Prozess weiterlaufen.