Prozess um Staatsfolter in Syrien endet womöglich im Januar

Koblenz Ein weltweit einmaliger Prozess neigt sich dem Ende zu. In Koblenz geht es um systematische Folter des syrischen Staates. Am 104. Verhandlungstag haben die Schlussvorträge begonnen.

Der laut Bundesanwaltschaft weltweit erste Strafprozess um Staatsfolter in Syrien endet womöglich im Januar. Oberstaatsanwalt Jasper Klinge sagte der Deutschen Presse-Agentur in einer Pause des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Koblenz, vorbehaltlich von Unwägbarkeiten wie etwa der künftigen Corona-Situation könnte das Urteil am 13. Januar 2022 fallen.

Am Donnerstag begannen die Plädoyers in dem international beachteten Prozess, der schon im April 2020 angefangen hatte. Den mehrstündigen Auftakt machte am 104. Verhandlungstag die Bundesanwaltschaft. Oberstaatsanwalt Klinge betonte, gerade in Deutschland sei es aufgrund historischer Verantwortung wichtig, Verbrechen an der Menschlichkeit - wie in der vorliegenden Anklage beschrieben - nicht hinzunehmen. Das „sind wir den Opfern schuldig“. Ihnen müsse Gehör verschafft werden. Die in Rede stehende staatliche Folter sei ein Angriff auf die internationale Gemeinschaft. Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, auch hierzulande mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen.