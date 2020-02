Saargemünd Saargemünder Ankläger will einen Püttlinger wegen Verherrlichung von SS-Verbrechen hinter Gitter bringen.

Angeklagt ist der Püttlinger wegen Verherrlichung von Kriegsverbrechen und Verherrlichung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Auf seinem Grundstück im Bitscher Wald war im Januar 2018 ein Gedenkstein zu Ehren der 17. SS-Panzergrenadier-Division entdeckt worden. Gut sichtbar steht darauf der Schlachtruf dieser Truppe: „Drauf, dran und durch!“. Diese SS-Einheit ist nicht nur in Lothringen berüchtigt, wo sie versuchte, die Stadt Metz gegen den Vormarsch der alliierten Truppen zu verteidigen. Vor allem werden Soldaten dieser Division beschuldigt, im August 1944 in der Gemeinde Maillé bei Tours ein Massaker verübt zu haben. Dabei wurden 124 Dorfbewohner, darunter viele Kinder, ermordet.

Im Laufe der Ermittlungen hatte K. zugegeben, den Gedenkstein, der von der Gendarmerie beschlagnahmt wurde, aufgestellt zu haben. Eine Verherrlichung von Kriegsverbrechen bestreitet er aber. Vielmehr sei es ihm darum gegangen, eine Erinnerung an einen alten Freund zu bewahren, der selbst in dieser Truppe gedient haben soll und im Jahr 2017 gestorben sei, argumentierte die Verteidigung. Außerdem sei der Stein, zwar von außerhalb des Grundstücks sichtbar, aber die Schrift von dort nicht lesbar gewesen.

Das wollte Staatsanwalt Jean-Luc Jaeg am Montag nicht stehen lassen. Wenn die Stele an seinen alten Freund erinnern sollte, warum stünde dessen Name dann nicht darauf, sondern eine Widmung für die gesamte SS-Einheit?, fragte er in Richtung K. Dass die Stele am Rande des Grundstücks und nach außen gerichtet worden sei, zeige sehr wohl, dass der Püttlinger das Ziel hatte, sie für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, argumentierte der Staatsanwalt. Außerdem sei bei den Nürnberger Prozessen befunden worden, dass bis auf zwei Ausnahmen alle SS-Truppen als Kriegsverbrecher tituliert werden dürfen. „Wer eine Stele zu Ehren der Verbrecher errichtet, verherrlicht die Verbrechen selbst“, sagte Jaeg.