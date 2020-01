Prozess um Spionage bei Bundeswehr

Koblenz In einem Prozess wegen mutmaßlicher Spionage bei der Bundeswehr für einen iranischen Nachrichtendienst sind Zuschauer und Medien noch vor Verlesung der Anklage ausgesperrt worden. „Die Öffentlichkeit wird bis auf weiteres wegen Gefährdung der Staatssicherheit ausgeschlossen“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Bergmann des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz am Montag.

Wegen Landesverrats in einem besonders schweren Fall ist ein einstiger Übersetzer und landeskundlicher Berater bei der Bundeswehr in Daun in der Eifel angeklagt. Außerdem soll der 51-jährige Deutsch-Afghane in 18 Fällen Dienstgeheimnisse verletzt haben. Der frühere Zivilangestellte hat laut Anklage unter Missbrauch seiner verantwortlichen Stellung für insgesamt mehr als 60 000 Euro Honorar militärische Staatsgeheimnisse an einen iranischen Nachrichtendienst weitergegeben. Er sitzt in Koblenz in Untersuchungshaft.