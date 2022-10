Landgericht Mainz : Prozess um Raubmord gestartet - Angeklagter schweigt

Mainz Eine Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Auto ist weg. Nun steht der Verdächtige vor Gericht.

Das Schwurgericht stieg direkt in die Beweisaufnahme ein und hörte eine Nachbarin der damals Getöteten sowie eine Hausmeisterin und die ersten Polizeibeamten, die vor Ort eintrafen. Die Frau aus der Nachbarschaft erzählte, sie sei gerade aufgestanden, als sie ein zweimaliges Klingeln an der Tür ihrer Nachbarin gehört habe. Dann habe sie dumpfe Geräusche aus der Nebenwohnung gehört. „Ich ging zwei- oder dreimal an ihre Tür, klopfte und fragte, ob alles in Ordnung sei“, erzählte die Zeugin. Sie habe geglaubt, die Nachbarin sei möglicherweise gestürzt und komme nicht mehr alleine hoch.