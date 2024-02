Rechtsextremismus Prozess um rassistischen Brandanschlag startet Ende Februar

Der 52-Jährige sei durch die Worte des nun angeklagten Deutschen bestärkt und beeinflusst worden, hieß es nun in der Anklage. Der Angeklagte soll damals eine führende Rolle in der Skinhead-Szene in Saarlouis gehabt haben. Kurz vor dem Anschlag am Abend habe er unter anderem gesagt: „Hier müsste auch mal sowas brennen oder passieren.“