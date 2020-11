Prozess um mutmaßliche IS-Unterstützerin: Aussage erwartet

Koblenz Im Prozess um eine mutmaßliche IS-Unterstützerin will die Angeklagte heute vor dem Oberlandesgericht Koblenz umfassend aussagen. Der 29-jährigen Deutschen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Beim Prozessauftakt Ende Oktober hatte der Vorsitzende Richter gesagt, in einem Vorgespräch zur Verhandlung sei von Seiten der Verteidigung ein Geständnis angekündigt worden. Die Einlassung, welche die Angeklagte verlesen will, habe 120 Seiten, hatte ihr Verteidiger erklärt.

Laut Anklage war die Frau 2014 mit ihrem Mann, mit dem sie nach islamischem Recht verheirateten war, und zwei seiner Schwestern aus Idar-Oberstein über die Türkei nach Syrien gereist. Der Mann absolvierte eine militärische Ausbildung, die 29-Jährige soll mit ihrem Mann in einer syrischen Stadt gelebt, den Haushalt gemacht und einen Sohn zur Welt gebracht haben. Von Syrien aus soll sie über soziale Medien und Messenger-Dienste die Ideologie des IS nach außen propagiert, die Tötung Andersdenkender durch die Terrormiliz gerechtfertigt und zur Ausreise in das vom IS proklamierte „Kalifat“ aufgerufen haben.